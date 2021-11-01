Аллегри: «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать

Главный тренер «Ювентуса»высказал мнение о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

«Было бы замечательно победить "Зенит" и заранее обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда мы могли бы сконцентрироваться на чемпионате Италии.

"Зенит" — команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра все зависит только от нас.

У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.

Отметим, что туринская команда не может выиграть в чемпионате Италии три последних матча.