Салернитана — Наполи прямая трансляция 31.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Салернитана» занимает 18 место с 7 очками, «Наполи» — 1 место с 28 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.84.
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