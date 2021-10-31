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    Роналду: С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в АПЛ.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Перед игрой мы понимали, что позади тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали.

    Команда находилась под давлением, была слегка подавлена, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру.

    Конечно, моя работа — помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.

    Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день [люди скажут, что мы] идеальны, в другой день — [что] мы дерьмо.

    Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно, лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой.

    Иногда жизнь такая, порой надо пережить плохие моменты», — сказал португалец в интервью Sky Sports.

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