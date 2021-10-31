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    Монпелье — Нант: смотреть онлайн трансляцию 31.10.2021

    Монпелье — Нант: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Лига 1 Монпелье Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Монпелье» — «Нант» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Монпелье» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.35.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нант»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монпелье — Нант.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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