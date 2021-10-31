Дженоа — Венеция: смотреть онлайн трансляцию 31.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

В турнирной таблице «Дженоа» занимает 19 место с 7 очками, «Венеция» — 16 место с 8 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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