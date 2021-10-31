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    Даллас — Остин прямая трансляция 31.10.2021, смотреть онлайн

    Даллас — Остин: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол MLS
    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Даллас» — «Остин» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Даллас» 3:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Остин.

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