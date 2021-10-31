Быстров сравнил «Спартак» с «Барселоной» после матча с «Ростовом»

Бывший футболист сборной Россииоценил игрув матче 13-го тура РПЛ против(1:1).

«Тяжелая ситуация, но нужно сплотиться, биться, бороться, чтобы болельщики видели это. Нужно добавить, что Глебов добежал и увидел, в какой позиции находится Селихов. После матча Витория говорит, что команда плохо действует в обороне, а в атаке нужно лучше. Но мы слышим это на протяжении 5-6 матчей.

Ты же тренер, у тебя команда перед глазами. Ты можешь поработать над этим на тренировках. Ну удели внимание обороне и заставь Айртона с Мозесом не бегать постоянно вперед. Сыграй в четыре защитника. Пускай они займутся своими обязанностями. Дай атакующим игрокам почувствовать кураж.

Есть пример "Барселоны". Проигран матч с "Реалом", поражения в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании клуб на 9-м месте. Но руководство решает заплатить Куману неустойку и отправить его в свободное плавание. А боссы "Спартака" не готовы к этому. Опять мы упираемся в деньги. Когда подписываете контракт, будьте умнее и не прописывайте такие суммы.

Литвинов? Три месяца назад с ним не хотели подписывать контракт. Как они работают в клубе, не видя таких игроков? Они покупают трех футболистов, но Литвинов воспользовался шансом. Селихов улыбался после матча? Это идет от того, что он увидел старого друга. Конечно, у него внутри творилось то, что не каждый из нас когда-нибудь почувствует», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Спартак« не планирует увольнять Руя Виторию с поста главного тренера как минимум до зимней паузы в РПЛ.