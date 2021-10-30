«Тоттенхэм» — «МЮ»: счет матча 0:3, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Фернандеш сделал шикарный заброс в штрафную хозяев, Дэвис не дотянулся, а Криштиану Роналду подстроился и с лёта вогнал мяч в дальний угол ворот.

На 64-й минуте манкунианцы после перехвата убежали в контратаку. Роналду классной передачей разрезал оборону соперника, Эдинсон Кавани выскочил один на один и аккуратно перебросил Льориса.

А на 86-й минуте манкунианцы провели атаку по центру, Матич сделал передачу вразрез — Рашфорд убежал один на один с Льорисом и уложил мяч в дальний угол ворот.