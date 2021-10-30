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    Голы Роналду и Кавани помогли «МЮ» разгромить «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» — «МЮ»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Фернандеш сделал шикарный заброс в штрафную хозяев, Дэвис не дотянулся, а Криштиану Роналду подстроился и с лёта вогнал мяч в дальний угол ворот.

    На 64-й минуте манкунианцы после перехвата убежали в контратаку. Роналду классной передачей разрезал оборону соперника, Эдинсон Кавани выскочил один на один и аккуратно перебросил Льориса.

    А на 86-й минуте манкунианцы провели атаку по центру, Матич сделал передачу вразрез — Рашфорд убежал один на один с Льорисом и уложил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (39'), 0:2 Эдинсон Кавани (64'), 0:3 Маркус Рашфорд (86') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Оливер Скипп (Тангай Н'Домбеле, 66'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 54'), Джовани Ло Чельсо (Деле Алли, 73'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Маркус Рашфорд, 71'), Эдинсон Кавани (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 76'), Люк Шоу, Фред, Скотт МакТоминай, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Виктор Нильссон Линделёф, Давид де Хеа Предупреждения: Люк Шоу (19'), Гарри Магуайр (22'), Фред (73'), Бен Дэвис (78')
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