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    Торино — Сампдория прямая трансляция 30.10.2021, смотреть онлайн

    Торино — Сампдория: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Торино Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Торино» — «Сампдория» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Торино» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торино — Сампдория.

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