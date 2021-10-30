«Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийсыграл вничью св домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 1:1.

«Красно-белые» вышли вперед на 78-й минуте, когда Зелимхан Бакаев с углового навесил в центр штрафной, где Руслан Литвинов высоко выпрыгнул и головой пробил в верхний угол.

«Желто-синие» отыгрались прямо перед финальным свистком. Прошла разрезная передача на Данила Глебова, который не стал сближаться с Селиховым, а мягким ударом перебросил мяч через него точно в цель.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ростов 1:1 Гол: 1:0 Руслан Литвинов (78') Спартак: Alexander Selikhov, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Александр Ломовицкий, 90'), Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Айртон Лукас, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 63'), Квинси Промес (Михаил Игнатов, 77'), Александр Соболев Ростов: Али Соу (Николай Комличенко, 67'), Хорен Байрамян, Pontus Almqvist, Armin Gigovic (Danila Sukhomlinov, 88'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Николай Поярков (Кирилл Фольмер, 81'), Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев, Сергей Песьяков Предупреждения: Зелимхан Бакаев (85'), Георгий Джикия (88'), Александр Соболев (90')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает восьмое место (18 очков), а «Ростов» — 12-е (13 очков).