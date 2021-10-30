Шеффилд Юнайтед — Блэкпул прямая трансляция 30.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» занимает 14 место с 18 очками, «Блэкпул» — 9 место с 21 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкпул».

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