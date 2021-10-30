Шварц: Я горд своей командой и тем, как она себя проявила

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4) в матче РПЛ.

«Мы не забиваем себе голову турнирными раскладами. В первую очередь концентрируемся на каждодневной работе, чтобы постепенно подниматься на более высокий уровень и доминировать в матчах с сильными соперниками.

Считаю, что мы преуспели в высоком прессинге. Были моменты, когда мы заставляли "Зенит" использовать длинные передачи, не позволяли играть в короткий пас, совершали много отборов. В этом плане мы качественно провели встречу и отрезками играли первым номером. Нам нужно исправлять некоторые моменты: после отбора лучше распоряжаться мячом и лучше его контролировать. В таких матчах с топ-соперниками надо искать свои моменты и пытаться доминировать.

Я горд командой и тем, как она себя проявила. Мы играли смело, не боялись столь сильного соперника. Нам нужно еще больше верить в себя и извлекать пользу из своих моментов», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».