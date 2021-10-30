Осинькин: К матчу с «Краснодаром» мы сделали максимум в подготовке за 2 дня

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал победу над(1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«После кубкового матча нам надо было побеждать, весь настрой был на то, чтобы провести хороший матч.

Очень качественная игра на определенных отрезках у хозяев нас заставила много обороняться, но ребята сыграли хорошо.

Удовлетворены игрой в обороне, тем, что не допустили много моментов у своих ворот. Обычно их у "Краснодара" больше.

Наверно, на протяжении всей игры нам слегка не хватало свежести. В общем-то хотелось бы более лучшего качества игры.

Большая ротация была в кубковом матче, но мы хотели победить. Соперник был мотивирован, играл дома. Мы проиграли, но жизнь не заканчивается.

Главное — чемпионат, и к матчу с "Краснодаром" мы сделали максимум в подготовке за 2 дня. Улетели из Красноярска, потренировались, разобрали игру "Краснодара". Ребята перестроились быстро.

Наверно, мы полностью доминировать, прессинговать не могли. Высокий уровень соперника, плюс мы не совсем готовы к такого рода игре.

Когда у нас мяч, мы все равно хотим не выбивать его, а проводить продуманные атаки», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».