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    Орлов считает Дзюбу хорошим довеском

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе в матче с «Динамо» (4:1) в 13-м туре РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В этой игре нападающий забил сотый гол в карьере и стал лучшим бомбардиром чемпионатов России, обойдя Олега Веретенникова.

    «Первый тайм "Зенит" проводил без Дзюбы. Мы увидели по-настоящему быструю игру. Артем уже, наверное, не поспевает за остальными. Но он хороший довесок. Выходит, приносит пользу. В РПЛ он точно еще будет забивать. Да и в Лиге чемпионов способен обострять. Помните, Дзюба едва не поразил ворота "Челси". Не дотянулся немного. Навыки у него, конечно, есть. От Дзюбы отказываться нельзя.

    Другое дело, что он уже медленнее, чем требуется. Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Обошел Веретенникова. Молодец! Его жест Семаку — мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все, что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее. А в какой прекрасной форме сейчас Азмун? Но они в принципе могут и вдвоем выходить. Разве плохо, когда есть варианты в атаке?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

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