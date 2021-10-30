Оксфорд Юнайтед — Моркам: смотреть онлайн трансляцию 30.10.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Оксфорд Юнайтед» занимает 6 место с 24 очками, «Моркам» — 18 место с 15 очками.

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