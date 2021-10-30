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    «Локомотив» и «Нижний Новгород» назвали составы

    «Нижний Новгород» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ФК «Нижний Новгород» и московского «Локомотива» на матч 13-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Нижнего Новгорода» — 4.50, на ничью — 3.68. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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