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    Нью-Йорк Ред Буллс — Монреаль прямая трансляция 30.10.2021, смотреть онлайн

    Нью-Йорк Ред Буллс — Монреаль: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол MLS
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Монреаль» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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