«Нижний Новгород» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийна выезде взял верх над(1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Пас Берковского через центр на Эннина не прошёл, но Илья не выключился из момента, подобрал мяч, ворвался в штрафную «Локо» и пробил точно в ближний угол ворот.

Спустя шесть минут «железнодорожники» отыгрались. Рыбус сделал передачу к линии штрафной, Жемалетдинов убрал мяч под правую и пробил из-под защитника — получилось в ближний нижний угол ворот.

А на 4-й добавленной минуте Ненахов с правого фланга выполнил кросс к границе вратарской «Нижнего Новгорода», Синицын не расчитал выход из ворот, что смутило Миладиновича, рикошетом от которого мяч залетел в сетку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Нижний Новгород — Локомотив 1:2 Голы: 1:0 Илья Берковский (31'), 1:1 Рифат Жемалетдинов (38') Нижний Новгород: Андрей Синицын, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Денис Ткачук, Daniil Penchikov, Nikita Kakkoev, Альберт Шарипов (Иван Миладинович, 87'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Илья Берковский (Тимур Сулейманов, 71'), Nikolay Kalinskiy, Richie Ennin (Беким Балай, 78') Локомотив: Faustino Anjorin (M.Petrov, 65'), Дмитрий Рыбчинский (Виталий Лисакович, 46'), Рифат Жемалетдинов, Гирано Керк, Алексис Бека, Константин Марадишвили, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов (Максим Ненахов, 77'), Гилерме Предупреждения: Константин Марадишвили (21'), Faustino Anjorin (51'), Алексис Бека (59'), Nikolay Kalinskiy (80'), Мацей Рыбусь (85'), Андрей Синицын (90 + 2'), Тимур Сулейманов (90 + 3')

Красно-зеленые набрали 24 очков и стали вторыми в турнирной таблице, дебютант РПЛ — одиннадцатый с 14 очками.

Календарь и таблица РПЛ

7 ноября «Локомотив» проведет выездную встречу против «Спартака», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Ахмата»