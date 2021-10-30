ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесЧетвертый матч без побед. «Спартак» позволил «Ростову» отыграться
  • 20:57
    • «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов»
  • 20:57
    • «Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» благодаря автоголу
  • 19:13
    • Дубль Риса Джеймса помог «Челси» разгромить «Ньюкасл»
  • 19:07
    • «Ливерпуль» упустил домашнюю победу над «Брайтоном»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэласу» на «Этихаде»
    Все новости спорта

    «Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» благодаря автоголу

    «Нижний Новгород» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Нижним Новгородом» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Пас Берковского через центр на Эннина не прошёл, но Илья не выключился из момента, подобрал мяч, ворвался в штрафную «Локо» и пробил точно в ближний угол ворот.

    Спустя шесть минут «железнодорожники» отыгрались. Рыбус сделал передачу к линии штрафной, Жемалетдинов убрал мяч под правую и пробил из-под защитника — получилось в ближний нижний угол ворот.

    А на 4-й добавленной минуте Ненахов с правого фланга выполнил кросс к границе вратарской «Нижнего Новгорода», Синицын не расчитал выход из ворот, что смутило Миладиновича, рикошетом от которого мяч залетел в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Локомотив 1:2
    Голы: 1:0 Илья Берковский (31'), 1:1 Рифат Жемалетдинов (38') Нижний Новгород: Андрей Синицын, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Денис Ткачук, Daniil Penchikov, Nikita Kakkoev, Альберт Шарипов (Иван Миладинович, 87'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Илья Берковский (Тимур Сулейманов, 71'), Nikolay Kalinskiy, Richie Ennin (Беким Балай, 78') Локомотив: Faustino Anjorin (M.Petrov, 65'), Дмитрий Рыбчинский (Виталий Лисакович, 46'), Рифат Жемалетдинов, Гирано Керк, Алексис Бека, Константин Марадишвили, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов (Максим Ненахов, 77'), Гилерме Предупреждения: Константин Марадишвили (21'), Faustino Anjorin (51'), Алексис Бека (59'), Nikolay Kalinskiy (80'), Мацей Рыбусь (85'), Андрей Синицын (90 + 2'), Тимур Сулейманов (90 + 3')

    Красно-зеленые набрали 24 очков и стали вторыми в турнирной таблице, дебютант РПЛ — одиннадцатый с 14 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    7 ноября «Локомотив» проведет выездную встречу против «Спартака», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Ахмата»

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барса» первый матч после отставки Кумана?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Случится ли реванш россиянина?
  • Ян — Сэндхаген. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Сегодня в 23:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.74
  • Прогноз на матч Клермон — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры