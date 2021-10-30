«Ньюкасл» — «Челси»: счет матча 0:3, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 65-й минуте. Хадсон-Одои выполнил навес в штрафную «Ньюкасла», защитник хозяев сыграл головой, но мяч подобрал Рис Джеймс и после небольшой обработки расстрелял ворота хозяев.

На 77-й минуте Джеймс оформил дубль. Сначала Рис откатил мяч под удару Лофтус-Чику, тот угодил в защитника «Ньюкасла», а на отскоке первым оказался Джеймс, которому оставалось поразить уже пустые ворота. Дарлоу реагировал на первый удар и на второй подняться уже просто не успел.

А спустя две минуты в ворота «сорок» был назначен пенальти — голкипер Дарлоу снёс Хаверца в штрафной. Жоржиньо без труда реализовал 11-метровый.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Челси 0:3 Голы: 0:1 Рис Джеймс (65'), 0:2 Рис Джеймс (77'), 0:3 Жоржиньо (пенальти) (81') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Хавьер Манкильо, Эмиль Крафт, Джамал Ласcеллс, Киран Кларк, Мэтт Ритчи, Шон Лонгстафф (Джонджо Шелви, 81'), Айзак Хэйден (Мигель Альмирон, 67'), Райан Фрейзер (Джозеф Уиллок, 66'), Каллум Уилсон, Аллан Сент-Максимен Челси: Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои (Сауль Ньигес, 88'), Хаким Зиеш (Росс Баркли, 64'), Бен Чилвел, Жоржиньо, Н’Голо Канте (Рубен Лофтус-Чик, 64'), Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Эдуард Менди Предупреждения: Айзак Хэйден (17'), Мэтт Ритчи (39'), Н’Голо Канте (54'), Джамал Ласcеллс (55'), Хаким Зиеш (57')

«Челси» набрал 25 очков и стал лидером АПЛ. «Ньюкасл» с четырьмя очками -предпоследний.

Календарь и таблица АПЛ

6 ноября пройдут матчи «Челси» — «Бернли» и «Брайтон» — «Ньюкасл».