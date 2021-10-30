Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн трансляцию 30.10.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 2 место с 21 очком, «Брайтон энд Хоув Альбион» — 6 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 2.59.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ливерпуль»).

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