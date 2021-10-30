ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмиль Смит-РоуАПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер», «Ман Юнайтед» в гостях у «Тоттенхэма»
  • 17:10
    • «Реал» обыграл «Эльче» и вышел на первое место в Примере
  • 16:30
    • «Арсенал» на выезде обыграл «Лестер»
  • 15:55
    • «Рубин» на последних минутах вырвал победу у ЦСКА
  • 17:35
    • «Автомобилист» одержал самую крупную победу в КХЛ в своей истории
  • 17:23
    • «Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ
    Все новости спорта

    Лион — Ланс прямая трансляция 30.10.2021, смотреть онлайн

    Лион — Ланс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Лион Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лион» — «Ланс» во французской Лиге 1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ланс» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Ланс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Лион — Ланс.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» оставит «МЮ» без главного тренера?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Случится ли реванш россиянина?
  • Ян — Сэндхаген. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Выиграет ли «Барса» первый матч после отставки Кумана?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Сегодня в 23:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры