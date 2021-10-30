«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:1.

Самарская команда вышла вперед на 43-й минуте. Сергей Петров грубо ошибся в своей штрафной, подарив мяч Ивану Сергееву, который сделал скидку на Владислава Сарвели, и тот спокойно пробил в незащищенный угол ворот.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Дмитрий Иванисеня.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Крылья Советов 0:1 Гол: 0:1 Владислав Сарвели (43') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров (Алексей Ионов, 61'), Кайо, Егор Сорокин, Тонни Триндаде Вильена, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян, Виктор Классон (Владимир Ильин, 72'), Джон Кордоба Крылья Советов: Иван Сергеев (Максим Глушенков, 84'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 80'), Владислав Сарвели (Dmitri Tsypchenko, 73'), Роман Ежов (Мехди Зеффан, 84'), Дмитрий Иванисеня, Danil Prutsev (Максим Витюгов, 80'), Юрий Горшков, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Гленн Бийль, Иван Ломаев Предупреждения: Danil Prutsev (30'), Иван Сергеев (45'), Реми Кабелла (45 + 5'), Владимир Ильин (77')

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает пятое место (21 очко), а «Крылья Советов» — седьмое (19 очков).