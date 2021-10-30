Кержаков про 1:2 с «Локо»: За хорошую игру не дают очков

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение на последних минутах отв матче 13-го тура РПЛ (1:2).

«В концовке мы пропустили гол, класс сказался. Как мы распорядились мячом? Просто так ударили его куда-то в выгодной ситуации.

А в ответной атаке соперник показал, как нужно распоряжаться мячом, когда им позволяют это делать. Класс команд несопоставим, к сожалению.

Нельзя сравнивать "Краснодар" и "Локомотив", это разные команды. Сегодня играли не на равных, "Локомотив" все-таки владел преимуществом. Мы понимали, за счет чего можем добиться положительного результата.

В принципе, тактику выдерживали до последней минуты. Но на последней минуте распорядились мячом на нашем уровне, а в ответ "Локомотив" распорядился мячом на их уровне.

Поэтому мы сегодня проиграли. За хорошую игру не дают очков», — сказал Кержаков «Матч ТВ».