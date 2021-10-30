Глебов: Увидел, что Селихов выходит — получилось перекинуть

Полузащитник «Ростова»подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против(1:1).

«В моменте с пропущенным голом не разобрались там. Услышал подсказ "я", я пропускал, а сзади меня стоял Баштуш.

В нашем голе получилось так, что перекинул. Увидел, что вратарь выходит — получилось. Все счастливы.

Игра плюс-минус была равная. Может, чуть-чуть перебегали. А так в целом... Где-то мы могли выиграть, где-то "Спартак".

В "Ростове" все нормально. Дела улучшаются, мы набираем очки. 4 очка. Достойная ига с "Тулой" и "Спартаком"!», — сказал Глебов «Спорт-Экспрессу».