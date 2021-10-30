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    Глебов: Увидел, что Селихов выходит — получилось перекинуть

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «В моменте с пропущенным голом не разобрались там. Услышал подсказ "я", я пропускал, а сзади меня стоял Баштуш.

    В нашем голе получилось так, что перекинул. Увидел, что вратарь выходит — получилось. Все счастливы.

    Игра плюс-минус была равная. Может, чуть-чуть перебегали. А так в целом... Где-то мы могли выиграть, где-то "Спартак".

    В "Ростове" все нормально. Дела улучшаются, мы набираем очки. 4 очка. Достойная ига с "Тулой" и "Спартаком"!», — сказал Глебов «Спорт-Экспрессу».

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