Гисдоль: Вдвойне счастливы, что пропустили и перевернули игру

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы уважаем "Нижний Новгород". Конечно, очень сложно играть против соперников, которые почти всей командой сидят в обороне и только ждут возможности убежать в контратаку.

В таких ситуациях надо не давать им убегать в контратаку, чтобы не пропустить гол и не оказаться в роли отыгрывающейся стороны. Поэтому нам сегодня было вдвойне тяжело.

Тот факт, что мы пропустили и перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми», — сказал Гисдоль в эфире «Матч Премьер».