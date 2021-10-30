Гисдоль: Вдвойне счастливы, что пропустили и перевернули игру

Маркус Гисдоль Фото: globallookpress.com
«Мы уважаем "Нижний Новгород". Конечно, очень сложно играть против соперников, которые почти всей командой сидят в обороне и только ждут возможности убежать в контратаку.
В таких ситуациях надо не давать им убегать в контратаку, чтобы не пропустить гол и не оказаться в роли отыгрывающейся стороны. Поэтому нам сегодня было вдвойне тяжело.
Тот факт, что мы пропустили и перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми», — сказал Гисдоль в эфире «Матч Премьер».