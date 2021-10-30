ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону»
  • 13:51
    • «Лестер» и «Арсенал» объявили стартовые составы
  • 13:35
    • «Эвертон» интересуется Александром Головиным
  • 10:33
    • НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня
  • 07:25
    • Россиянки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Канады
    Все новости спорта

    Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг прямая трансляция 30.10.2021, смотреть онлайн

    Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Бундеслига Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 19:30 начнётся прямая трансляция матча «Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг» в немецкой Бундеслиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Айнтрахт Ф» и «РБ Лейпциг» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» оставит «МЮ» без главного тренера?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» оставит римлян ни с чем?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Оторвется ли «Спартак» на ростовчанах за петербургский позор?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Сегодня в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры