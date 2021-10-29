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    «Зенит» разгромил «Динамо», забив 4 мяча

    «Зенит» — «Динамо»: счет 4:1, обзор голов

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    В матче 13 тура РПЛ «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1.

    Ярослав Ракицкий
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    Ярослав Ракицкий

    Хозяева открыли счет на 8 минуте встречи. Клаудиньо подкараулил отскок в штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол.

    «Динамо» смогло сравнять на 56 минуте ударом с пенальти, назначенный за игру рукой у Караваева. Реализовал стандарт Даниил Фомин.

    После 60 минуты гости очень сильно сдали. Сначала Вендел ударом с линии штрафной сделал разницу, а затем по голу забили Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Украинский защитник красивым ударом со штрафного отправил мяч в верхний ближний угол.

    «Зенит» одержал вторую победу подряд и сейчас имеет 29 очков, благодаря чему оторвался от «Динамо» на 6 пунктов. «Бело-голубые» с 23 очками пока что занимает второе место.

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