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    Воронин: «Динамо» едет в Санкт-Петербург за очками

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    Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 13-м туре чемпионата России.

    «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка
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    «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка

    «Зенит теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали "Нижнему Новгороду" и "Крыльям", все остальные тоже теряют очки.

    Сезон еще длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой "Зениту". Едем туда за очками», — сказал Воронин «Известиям».

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    • Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».

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