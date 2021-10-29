Воронин: «Динамо» едет в Санкт-Петербург за очками

Тренер «Динамо»поделился ожиданиями от гостевой встречи св 13-м туре чемпионата России.

«Зенит теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали "Нижнему Новгороду" и "Крыльям", все остальные тоже теряют очки.

Сезон еще длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой "Зениту". Едем туда за очками», — сказал Воронин «Известиям».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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