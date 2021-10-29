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    «Динамо» интересуется вингером «Бока Хуниорс»

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    Полузащитник «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья может продолжить карьеру в московском «Динамо».

    Себастьян Вилья
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    Себастьян Вилья

    По информации TNT Sports, российский клуб уже сделал официальный запрос по трансферу футболиста, но ему предстоит выдержать конкуренцию у ряда других потенциальных покупателей.

    Одним из них, например, считается бельгийский «Брюгге», который готов предложить аргентинской стороне около шести миллионов евро, однако россияне уже перебили это предложение.

    В текущем сезоне 25-летний колумбиец уже успел отметиться семью голами в составе «Бока Хуниорс» в 21 матче. Также Вилья в 2018 году начал вызываться в национальную сборную Колумбии.

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