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    Семак ответил на претензию Дзюбы об игре в стартовом составе

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в 13-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Сложный матч. В первом тайме много ошибались, позволяли создавать моменты. Мы контролировали ход игры, могли забить еще, тогда игра была бы немного полегче.

    Второй тайм начался с пенальти, пропустили необязательный гол, но хорошо провели дальнейший отрезок и сумели довести матч до победы. Поздравляю болельщиков.

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    • Фраза Дзюбы о том, что он должен играть в стартовом составе? То, что обновил рекорд, — непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема. А что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе — решение принимает главный тренер», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

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