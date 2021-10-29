Ребров рассказал об атмосфере в команде после 1:7 от «Зенита»

Вратарь «Спартака»высказался об обстановке в команде после поражения от «Зенита» со счетом 1:7.

«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера. Все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол — он такой, жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.

Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, постоянно общаемся. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».