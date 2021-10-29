Ракицкий: Горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей

Украинский защитникпрокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче 13 тура.

«Три очка — самая главная наша задача была сегодня. Ну я бы не сказал, что сильно крупно [победили], главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.

Я горд, что за великий клуб "Зенит" я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли — хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им», — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Ракицкий стал лучшим игроком матча. Он отметился точным ударом со штрафного в конце поединка.