«Интер» объявил о продлении контракта с Мартинесом

продлил контракт с нападающим, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение «нерадзурри» с аргентинцем рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт с миланским клубом был рассчитан до лета 2023 года.

По неофициальной информации, заработная плата игрока сборной Аргентины составит шесть миллионов евро в год без учета бонусов.Также ранее сообщалось, что из договора был исключен пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел в составе «Интера» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.