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    «Интер» объявил о продлении контракта с Мартинесом

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    «Интер» продлил контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает пресс-служба клуба.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Новое соглашение «нерадзурри» с аргентинцем рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт с миланским клубом был рассчитан до лета 2023 года.

    По неофициальной информации, заработная плата игрока сборной Аргентины составит шесть миллионов евро в год без учета бонусов.Также ранее сообщалось, что из договора был исключен пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

    Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел в составе «Интера» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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