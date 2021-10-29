Ловрен: Надо попросить выключить зиму. Лучше играть круглый год

Защитник «Зенита»считает, что зимний перерыв, который продолжается несколько месяцев, вредит чемпионату России.

«Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

Это не то чтобы главная проблема. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год.

А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев», — приводит слова Ловрена Sport24.

«Зенит» в ближайшем матче сыграет против московского «Динамо». Встреча состоится 29 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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