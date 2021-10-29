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    Ловрен: Надо попросить выключить зиму. Лучше играть круглый год

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что зимний перерыв, который продолжается несколько месяцев, вредит чемпионату России.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

    Это не то чтобы главная проблема. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год.

  • Ловрен: Никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1... Ох...
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    • А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев», — приводит слова Ловрена Sport24.

    «Зенит» в ближайшем матче сыграет против московского «Динамо». Встреча состоится 29 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».

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