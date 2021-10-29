Канчельскис: «Спартак» реабилитируется в матче с «Ростовом»

«Спартак» в12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:7 Фото: globallookpress.com
«Спартак реабилитируется. Все прекрасно понимают, что эта команда является фаворитом. Но фаворитом на бумаге, а не на поле. "Ростову" тоже нужны очки, как и красно-белым.
"Спартак" отдаст все свои силы и победит. Тем более они играют дома, что является хорошим преимуществом», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 30 октября в Москве, начало — в 16:30 мск.
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