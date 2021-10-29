Гвардиола считает Хави готовым к работе в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал увольнениеиз «Барселоны» и возможное назначение

«Рональд и я точно знаем, что зависим от результатов и работаем ради них. Без хороших результатов не выживет никто: ни Куман, ни Пеп.

Могу сказать, что Рональд — мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро поболтать.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе.

Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил каталонскую команду», — приводит слова Гвардиолы BBC.