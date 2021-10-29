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    Деспотович пропустит матч с ЦСКА

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович не сыграет в матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    Джордже Деспотович
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    Джордже Деспотович

    Об этом сообщил главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

    «Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что, когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но, с другой стороны, это наша работа, мы обязаны в любом состоянии в хорошем настроении подойти к игре.

    Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже.

    Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — приводит слова Деспотовича пресс-служба «Рубина».

    Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет 30 октября в Казани, начало — в 14:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

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