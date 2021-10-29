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    Балахнин о тренерах сборной: Мало кто уходил, не облитый помоями. И Карпина это ждет

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    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался по поводу постоянной критики в адрес сборной России.

    Сергей Балахнин
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    Сергей Балахнин

    «Радоваться можно любой победе, другое дело запас прочности. Мы так устроены, что впадаем в эйфорию при малейшей возможности, видим себя чемпионами мира. Но проходит время, меняются результаты, и начинаем спускать собак на вчерашних героев.

    Вспомните всех тренеров сборной в последние десятилетия — мало кто уходил, не облитый помоями. Черчесов, Слуцкий… Боюсь, и Карпина это ждет.

    Смотришь на перепалку с Дзюбой — одни за, другие против. Думаешь: никогда у нас не будет Месси или Роналду. Они просто не вырастут в атмосфере неприязни. Чуть кто-то себя проявит — герой, проиграет — изгой. У нас бы уже уничтожили того же Месси не раз.

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    • Требовательность — одно, культура боления — другое. В Англии она намного выше, там вековые традиции, абонементы переходят от поколения к поколению. Тоже критикуют, но не огульно, с большей справедливостью и пониманием. А у нас звезду могут сломать раньше, чем она станет звездой. Не только руганью — суммой обстоятельств. Даже те, кто пробьется, долго не протянут на Олимпе. Раньше вырастали Блохины, Черенковы, Кипиани. А теперь где они?», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России занимает первое место в своей группе в отборочном турнире ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против сборных Кипра и Хорватии.

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