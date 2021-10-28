СМИ: «Барселона» согласовала с «Аль-Саддом» переезд Хави

«Барселона» договорилась с катарским «Аль-Саддом» о переходе тренера, информирует sport.es.

По данным издания, каталонцы согласились заплатить за 41-летнего специалиста один миллион евро.

Вместе с Хави в Испанию прибудет его тренерский штаб. Назначение нового наставника ожидается в ближайшее время.

Хави является воспитанником «Барселоны», он выступал за клуб на протяжении 17 лет. За это время он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее «сине-гранатовые» уволили Рональда Кумана с поста главного тренера на фоне неудачного выступления в этом сезоне.