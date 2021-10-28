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    СМИ: «Барселона» согласовала с «Аль-Саддом» переезд Хави

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    «Барселона» договорилась с катарским «Аль-Саддом» о переходе тренера Хави, информирует sport.es.

    Хави
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    Хави

    По данным издания, каталонцы согласились заплатить за 41-летнего специалиста один миллион евро.

    Вместе с Хави в Испанию прибудет его тренерский штаб. Назначение нового наставника ожидается в ближайшее время.

    Хави является воспитанником «Барселоны», он выступал за клуб на протяжении 17 лет. За это время он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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