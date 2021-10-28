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    Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес Гэлакси: смотреть онлайн трансляцию 28.10.2021

    Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол MLS
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 2.25.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес Гэлакси.

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