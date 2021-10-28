ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэд Маршанд в NHL 22Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22
  • 21:54
    • Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»
  • 21:30
    • «Сассуоло» вырвал победу в матче с «Ювентусом»
  • 23:56
    • «Вест Хэм» по пенальти выбил «Ман Сити» из Кубка Лиги
  • 23:47
    • «Рома» победила «Кальяри», «Лацио» выиграл у «Фиорентины»
  • 23:44
    • Менхенгладбахская «Боруссия» забила пять мячей «Баварии» в Кубке Германии
    Все новости спорта

    Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: смотреть онлайн трансляцию 28.10.2021

    Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Атлетико» три очка из Валенсии?
  • «Леванте» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Наполи» не оступится на своем поле
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержит ли «Реал Сосьедад» лидерство в Примере?
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Питтсбург — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры