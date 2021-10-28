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    «Бавария» нацелилась на форварда «Наполи»

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    «Бавария» заинтересовалась форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном, утверждает Calciomercato.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Мюнхенцы хотят заполучить 22-летнего нигерийца в следующем году, но проблема в том, что итальянцы требуют за футболиста не менее 100 миллионов евро, что может не устроить действующих чемпионов Германии.

    Ранее появилась информация, что Осимхен может стать игроком английских «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» или французского «Пари-Сен-Жермен».

    Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила 50 миллионов евро.

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