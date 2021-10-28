«Бавария» нацелилась на форварда «Наполи»

заинтересовалась форвардом, утверждает Calciomercato.

Мюнхенцы хотят заполучить 22-летнего нигерийца в следующем году, но проблема в том, что итальянцы требуют за футболиста не менее 100 миллионов евро, что может не устроить действующих чемпионов Германии.

Ранее появилась информация, что Осимхен может стать игроком английских «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» или французского «Пари-Сен-Жермен».

Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила 50 миллионов евро.