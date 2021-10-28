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    Орлов: В «Спартаке» каждый год новый тренер. Они идиоты

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе менеджмента московского «Спартака».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «У "Спартака" каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините меня. Ну что это такое?

    Был один тренер — заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея?

    Мы что, видим, как пришёл новый тренер с новыми идеями? Ларссон деградировал, Соболев тоже остановился в росте. Один Бакаев бегает, но он сам по себе.

    А что с защитниками творится? Ну это просто проходной двор. "Зенит" мог им восемь забить. Да не только с "Зенитом", они со всеми играют плохо.

    Команда бодается, но смысла игры, наигранных комбинаций — ну ничего нет. Это исход менеджмента, к этому всё шло.

    Куда Витория пошёл? Он что, не понимал, что идёт на развалины? Ну он же пошёл. Чего пошёл? Должен был посмотреть, что из себя "Спартак" представляет.

    А сейчас же он не может сказать, что это игроки ему не подходят. Руй не может наладить игру в защите, а это первое, что должен делать тренер.

    Все любят атакующий футбол, но побеждает тот, кто меньше пропускает. Обезопась свои ворота, а потом расцветай впереди», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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