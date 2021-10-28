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    Помощник Семака: «Динамо» выйдет на нас как на последний бой

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    Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о психологическом состоянии команды в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» после разгрома «Спартака» (7:1) в прошлом туре.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Конечно, плюс, что мы выиграли с таким счетом. Это, безусловно, было приятно для всех. Но игра закончилась и надо думать о дальнейшем.

    Тем более в пятницу матч с "Динамо". Поэтому переключились на нее практически сразу. Это в том числе наша работа, чтобы футболисты, как говорят в таких случаях, "не улетели в космос".

    Мы понимаем — в прошлой игре они проделали очень хорошую работу и провели очень хорошую игру. Но тот матч уже закончился. А матч с "Динамо" не менее важный.

    И к нему надо тщательно подготовиться. Бело-голубые наш ближайший преследователь и выйдут на нас как на последний бой», — заявил Оливейра «Матч ТВ».

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