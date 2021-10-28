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    Наполи — Болонья: смотреть онлайн трансляцию 28.10.2021

    Наполи — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Наполи Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Наполи» — «Болонья» в итальянской Серии А.

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    В турнирной таблице «Наполи» занимает 2 место с 25 очками, «Болонья» — 12 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Наполи» — «Болонья» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Наполи»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Болонья».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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