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    Президент «Ростова» о бюджетных деньгах: Получили грант 2,4 млрд, больше от области нам не надо

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовом состоянии клуба и расходах.

    Арташес Арутюнянц
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    Арташес Арутюнянц

    «Финансовое состояние клуба — стабильное. Когда мы сюда заходили, было сложно, было предбанкротное состояние, долгов на три миллиарда.

    Два миллиарда мы погасили, остался миллиард, который мы реструктуризировали. Остро этот долг не стоит.

    На сегодняшний день с 2017 года наши расходы составили порядка 12 миллиардов рублей. Из них 2,4 млрд — это налоги. Основные расходы — это зарплаты и налоги. Остальное мы выделяем на содержание клуба.

    12 миллиардов — это не инвестиции. 2,4 миллиарда — это правительственный грант. Больше бюджетных у нас нет, мы должны учиться зарабатывать сами.

    Остальное — это деньги спонсоров и заработанные клубом. И частные инвестиции на трансферы.

    Я из клуба деньги не вынимаю. Пока мы только инвестируем. Наша задача в том, чтобы клуб был самоокупаемым.

    Повторюсь, бюджет клуба должен строиться следующим образом — это спонсорские контракты и деньги, заработанные клубом самостоятельно. Если мы не сможем зарабатывать, как будет существовать клуб?

    Область давать ничего не будет. И не надо. Клуб не должен получать деньги из бюджета области. Есть грант, за это большое спасибо.

    Больше из бюджета нам ничего не надо, мы хотим быть коммерческой организацией, сами зарабатывать и жить по средствам», — сказал Арутюнянц клубной пресс-службе.

    Интервью Арутюнянца
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