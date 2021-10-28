Аленичев: 1:7 в игре с принципиальным соперником говорит о бесхарактерности «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о текущей ситуации в команде.

«Спартак» в 12-м туре РПЛ проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Это поражение стало самым крупным для красно-белых в чемпионатах России.

«Конечно, это боль не только для меня, но и для всех болельщиков клуба. Понимаю, как сейчас сложно болельщику "Спартака" оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу. Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом как "Спартак" в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Я сейчас эмоционально говорю.

И, конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику, это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба.

Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что все-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле — это футболисты.

Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Сейчас еще три игры в Лиге Европы, месяц остался до окончания осенней части чемпионата России. Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определенные решения», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 12-ти туров.