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    Штутгарт — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 27.10.2021

    Штутгарт — Кёльн: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Штутгарт Кельн
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Штутгарт» — «Кёльн» в кубке Германии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кёльн» — «Штутгарт» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кёльн»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Кёльн». Коэффициент ставки — 2.55.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Кёльн».

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