Семак: Малком сыграет с «Динамо», Дуглас Сантос пропустит два-три матча

Главный тренер «Зенита»рассказал о ситуации в команде перед матчем 13-го тура РПЛ с

«Малком пока не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он всё же сможет принять участие в игре. Но это пока под вопросом.

Что касается Дугласа Сантоса — у него небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев, который получил повреждение в игре с "Ювентусом". С "Динамо" он нам помочь тоже не сможет.

Если говорить о сроках возвращения Дугласа, то всё будет зависеть от динамики восстановления и его ощущений. Возможно, речь идет о двух, а возможно, о трех играх. Пока надеемся на лучшее и будем отталкиваться от его состояния и прогресса в реабилитации.

Игра с "Ювентусом" — это совершенно другая история. Сначала "Динамо", а потом уже будем готовится к следующему матчу.

Динамовцы достаточно хорошо играют, много забивают. Те позиции, которые нужно было усилить — усилили. Команда двигается вперед и заслуженно находится в верхней части турнирной таблицы. Для нас это будет очень важный матч.

Вчера "Динамо" играло на Кубок России. "Зенит" и те команды, что выступают в еврокубках, в таком режиме играют практически каждый сезон и привыкают к нему.

Поэтому не думаю, что у "Динамо" могут возникнуть какие-то сложности при подготовке к нашему матчу. У бело-голубых хороший состав и хорошая обойма игроков. Естественно, они будут готовы на сто процентов.

Эйфория после 7:1 со "Спартаком" надеюсь не помешает, потому что эйфории никакой нет. Есть победа, которая была в прошлом туре.

Сейчас готовимся к следующему туру, который для нас начнется уже очень скоро. Для нас самый важный матч — следующий.

Когда команда на ходу и добивается хорошего результата, восстановление проходит легче с точки зрения психологического состояния и работать всем более комфортно.

Но перед любой игрой есть свои сложности при подготовке. Это абсолютно нормальная история», — приводит слова тренера «Матч ТВ».