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    Погба дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии, сообщает пресс-служба ФА.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Хавбек наказан за удаление в матче девятого тура против «Ливерпуля» (0:5). Погба вышел на поле в начале второго тайма и получил прямую красную карточку спустя 14 минут за грубый фол на полузащитнике мерсисайдцев Наби Кейта.

    Таким образом, футболист «МЮ» пропустит встречи против «Тоттенхэма», «Уотфорда» и «Манчестер Сити».

    «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в девяти турах.

    В нынешнем сезоне АПЛ Погба принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отдал семь голевых передач.

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