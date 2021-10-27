Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии, сообщает пресс-служба ФА.

Хавбек наказан за удаление в матче девятого тура против «Ливерпуля» (0:5). Погба вышел на поле в начале второго тайма и получил прямую красную карточку спустя 14 минут за грубый фол на полузащитнике мерсисайдцев Наби Кейта.

Таким образом, футболист «МЮ» пропустит встречи против «Тоттенхэма», «Уотфорда» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в девяти турах.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отдал семь голевых передач.